Dal 6 luglio addio alle raccomandate della Pa | multe | cartelle e documenti arriveranno via Pec

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dal 6tutte le comunicazioni con valenza legale verranno inviate solamente attraverso il domicilio digitale. Ovvero, l’indirizzo di Posta elettronica certificata, la cosiddetta Pec. Cambia, quindi, la comunicazionePa per leo lee tanto altro. Fino al 30 novembre sarà ancora possibile inviare icon la classica modalità cartacea, cioè le, ma si invitano i cittadini a registrarsi al portale Inad (Indice nazionale dei domicili digitali), accedendo al portale attraverso Spid, Cie o Cns. Quando ci si registra, si può inserire l’indirizzo Pec da utilizzare come proprio domicilio digitale. Per cosa si userà il domicilio digitale: dUna volta ...