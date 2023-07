Dacia - Alla Dakar dal 2025 alimentata da carburante sintetico

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dal, laparteciperà come costruttore al Campionato Mondiale di rally-raid, che culminerà con la celebre gara della. La competizione è considerata dCasa rumena come un banco di prova e un laboratorio ideali per testare e sperimentare nuove soluzioni intelligenti in termini di inedite tecnologie energetiche, a partire dai carburanti sintetici. Programma e piloti. L'azienda del gruppo Renault avvierà già nel 2024 il suo programma di sviluppo, mettendoprova dei prototipi nelle fasi di test del Rally del Marocco e facendo leva sulle competenze del costruttore transalpino e sulla collaborazione della Prodrive, scuderia inglese attiva da circa 40 anni nelle competizioni automobilistiche e dal 2020 coinvolta nel mondo della: ha partecipato agli ultimi tre ...

Quella dellaDakar 2025 sarà un'avventura "robust & outdoor al volante di un prototipo a trazione integrale sviluppato per far fronte alle condizioni più estreme - è stato sottolineato ...in Dakar dal 2025: i piloti Sebastian Loeb e Cristina Gutierrez UN MATCH PERFETTO Altro che superlike, la scelta didi correre in Dakar risponde perfettamentenuova identità di ...A correre perDakar 2025 ci saranno due piloti importanti: la leggenda dei rally e nove volte campione del mondo WRC Sebastien Loeb e l'esperta pilota di rally spagnola Cristina Gutierrez .

Dacia alla Dakar: si parte nel 2025 AlVolante

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...A partire dal 2025 Dacia parteciperà come costruttore al Campionato Mondale di rally-raid con due piloti d'eccezione.