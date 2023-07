(Di lunedì 3 luglio 2023) A quanto pare sarà soprattutto la zona nevralgica del campo a subire le maggiori modifiche: dain scadenza a, desideroso di un minutaggio maggiore a seguito dell’ultima annata vissuta ai margini. Se le conferme del tandem Lobotka-Anguissa appaiono sicure, la permanenza dell’altro totem del terzetto dipartenopeo è avvolta da una nube densa di incertezza: Piotrandrà in scadenza il prossimo anno, il Napoli non può permettersi di perderlo a zero, motivo per cui, attualmente sono in atto tutte le valutazioni del caso. Una cosa è certa, sarà rinnovo o cessione, nessuna via di mezzo verrà contemplata. Discorso diametralmente opposto per Diego, il mediano tedesco ha voglia di campo, a seguito di un’annata storica, ma vissuta ampiamente ai margini del progetto. ...

Certe riflessioni preventive vanno fatte a metà campo, per fronteggiare eventuali situazioni inaspettate:a parametro zero è un interrogativo,che invoca spazi è un'ipotesi che ha un ...Da risolvere anche le situazionie Lozano, ormai a meno di un anno dalla scadenza. Se non ... in caso di addio di, destinato a ritornare in Germania. Il francese ha fatto chiaro ...... e poi anche del destino die Lozano , altri due uomini in scadenza 2024. E ancora: attende novità sul fronte dello scambio di centrocampisti con l'Hertha -per Tousart - e poi si ...

Da Zielinski a Demme, è rebus centrocampo: spunta il nome di un classe 2003 Spazio Napoli

Certe riflessioni preventive vanno fatte a metà campo, per fronteggiare eventuali situazioni inaspettate: Zielinski a parametro zero è un interrogativo, Demme che invoca spazi è un’ipotesi che ha un s ...Nelle ultime ore salgono le quotazioni del giovane Matteo Prati, gioiellino dell'Under 20 azzurra e grande protagonista agli ultimi Mondiali di categoria in Argentina.