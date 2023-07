Da oggi si paga per visitare il Pantheon | i turisti non si lamentano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Biglietto gratuito per minori, disabili, personale dei ministeri e altre categorie. 3 euro per gli under 25 con cittadinanza europea e 5 per tutti gli altri. Sono le nuove regole per entrare al ...

Biglietto gratuito per minori, disabili, personale dei ministeri e altre categorie. 3 euro per gli under 25 con cittadinanza europea e 5 per tutti gli altri. Sono le nuove regole per entrare al ...Confindustria dice che tutti i contratti discussi con i sindacati hanno unaoraria superiore a 9 euro. Il salario annuo medio è aumentato, dal 1990 a, solo dello 0,3% in Italia. Dal governo ...... a margine della visita che lo Ministro della Cultura ha effettuato, mostrando la ricevuta del ... appena cinque euro, considerando che a Parigi la tomba di Napoleone sibene, e non vedo ...

Da oggi buste paga più pesanti Avvenire

Esposto poi uno striscione con scritto 'Non paghiamo il fossile'. I cinque sono stati poi portati negli uffici della polizia municipale. (ANSA).Elon Musk annuncia una stretta alla visualizzazione dei post su Twitter contro il data scraping. Mascherando problemi economici e strutturali.