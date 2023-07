'Da Chiostro a chiostro' sotto le stelle. In centro tra i piaceri della tavola

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi e domani i piatti degli chef in San Domenico, i dolci accanto al Duomo, il dopo cena in Sant'Agostino. Tanti sapori da scoprire e degustare, ma anche la bellezza degli spazi storici e le visite ...

Ogni martedì alle 17.45, presso il museo della Gambarina sito nell'omonima piazza, e/o negli ultimi due appuntamenti presso ildi Santa di Castello; un gruppo d'alessandrini affezionati alla loro terra commentano, attraverso le pagine della letteratura locale, i fatti, approfondiscono quanto è avvenuto con efficaci ...Ma sul piano prettamente urbanistico, lo avrebbe fatto senza i necessari permessi a costruire relativi al cambio di destinazione del matroneo, dele di altri locali della canonica che ...

"Da Chiostro a chiostro" sotto le stelle. In centro tra i piaceri della ... LA NAZIONE

Musica, teatro, cultura e cinema, non manca nulla nell'estate meneghina, con un luglio ricco di eventi e manifestazione da non perdere Un mese di concerti imperdibili quello che si appresta a vivere M ...