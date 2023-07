Custodire e preservare la bellezza

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il senso di questa storia italiana di successo è in una cartolina degli anni Quaranta che raffigura una villetta di due piani con il pergolato e i tavolini fuori, la Pensione Impero a Miramare di Rimini. E sotto, la dicitura: «Belle camere, acqua corrente, bagni, termosifone. Ristorante rinomato». La poesia delle estati nella riviera romagnola. Da quelle camere con acqua corrente è partito Renzo Bongiovanni, come racconta suo figlio Marco: «Mia nonna gestiva la pensione, dove alla fine degli anni Cinquanta andava in vacanza la famiglia Berlusconi. E mio padre Renzo giocava con Silvio e Paolo». Il destino della famiglia cambiò con un viaggio in Sardegna: «Mio padre accompagnò il fratello architetto, che voleva partecipare alla gara per la costruzione dell’ospedale di Santa Teresa di Gallura. L’ospedale ancora non c’è, ma loro tornarono a casa con il Club Hotel a Baja Sardinia, al ...