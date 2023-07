Cultura | catena umana Bergamo-Brescia raccoglie 60mila euro | donati in beneficenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Milano, 3 lug.(Adnkronos) - L'entusiasmo e la solidarietà hanno trionfato nel cuore della Lombardia durante il flash mob '50 Miglia' che si è tenuto il 4 giugno scorso: unadi migliaia di persone, intervallate da strisce fatte a maglia, che ha unito le capitali della2023,, in 80 chilometri di solidarietà. "Oggi siamo lieti di annunciare il grande successo di questa avventura unica e la determinazione di proseguire su questa strada", dichiarano gli organizzatori, l'associazione Viva Vittoria OdV e Viva Vittoria. Le strisce in maglia, realizzate da migliaia di persone e oggetto di una raccolta fondi, continueranno infatti a viaggiare per tutta la provincia, raggiungendo le comunità locali e saranno disponibili in postazioni itineranti ...