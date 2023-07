(Di lunedì 3 luglio 2023)su Rai 2 vanno in onda nuove puntate della seconda stagione di CSI:, ecco le trame e i protagonistidel 3, 3, su Rai 2, in prima serata, verranno trasmesse tre nuove puntate di CSI:2. La stagione è composta da un totale di 21, quelli che vedremosono andati in onda negli Stati Uniti rispettivamente il 16 febbraio ed il 2 e 9 marzo 2023. CSI:è il sequel di CSI - Scena del crimine, quarto spin-off del franchise di CSI. La CBS ha rinnovato la serie per la Stagione 3. Nella seconda stagione di CSI:, non vediamo William Petersen e Jorja Fox nei ruoli di Gil Grissom e Sara Sidle. Tuttavia, c'è …

Su Rai Due dalle 21.20. Con l'aiuto del dottor Hudson, il medico legale sostituto di Sonya, Folsom cerca di scoprire com'è morto Michael Webber. Su Rai 4 dalle 21.19 Blood and Treasure. L'...I., in questo caso ambientata a Las. Report, ore 21:00 su Rai 3 Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci. Zona Bianca, ore 21:20 su ...Su Rai2661.000 pari al 3.6% di share, nel primo episodio, 553.000 spettatori e 3.25% nel secondo, 542.000 spettatori e 4% nel terzo. Su Italia1 Fast and Furious ha 787.000 (4.65%). Su Rai3 ...

CSI: Vegas 2 stasera su Rai 2, cast e trama degli episodi del 3 luglio Movieplayer

Stasera in tv, lunedì 3 luglio, cosa c'è da vedere. Una panoramica dei film e dei talk in onda stasera sui canali in ...Trama: Max e la sua squadra sono sempre più vicini alla soluzione del caso dellinchiostro dargento. Quando un biglietto che minaccia direttamente Maxine viene ritrovato all'interno del laboratorio e ...