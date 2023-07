Crystal Palace | ufficiale la conferma di Hodgson

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilha annunciato ufficialmente la nomina di Roycome allenatore anche per la prossima stagione Il, tramite un comunicato, hato Roy. COMUNICATO – Royassumerà la guida delper la prossima stagione di Premier League.è tornato a Selhurst Park a marzo e ha guidato il club verso la salvezza – per la quinta volta – con una notevole serie di risultati e un 11° posto, e guiderà la squadra nella prossima stagione insieme a Paddy McCarthy come assistente allenatore, Ray Lewington come preparatore e Dean Kiely come allenatore dei portieri. L’allenatore di grande esperienza ha preso in carico per ...

Roy Hodgson continuerà la sua permanenza sulla panchina del Crystal Palace. Il tecnico, tornato a Selhurst Park a marzo, è riuscito a garantire la salvezza alla squadra e commenta con queste parole il rinnovo: ' Sono lieto e orgoglioso di prolungare la mia ...

