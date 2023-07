Crosetti | «Che tristezza un calciomercato nel quale il sogno è… Frattesi»

(Di lunedì 3 luglio 2023) “Si chiamava Cristiano Ronaldo, l’aveva appena comprato la Juventus ed era tutto vero. Appena cinque anni fa. E non importa, adesso, se quell’acquisto rappresentò l’inizio dei problemi finanziari bianconeri, il classico passo più lungo della gamba: quel giorno, contava la gamba. Il, come gran parte del calcio stesso, si nutre di sogni. E il fatto che adesso, nell’estate del 2023, le principali tifoserie stiano sognando, diciamo, e senza offesa, Davide, 24 anni a settembre, centrocampista d’attacco del Sassuolo, ci sussurra che forse non sono passati cinque anni da Cristiano il Torinese, ma cinque secoli“. Mauriziosu Repubblica tira un punto un po’ mesto su questo primo. Dalsi evince, secondo l’editorialista, ladel calcio ...

...quella numerologia cretina appartiene solo a certi estremistise la sono inventata per le loro miserabili rievocazioni". Su Repubblica (28.06), in un articolo di commento di Maurizio, si ...continua: 'Con la premessaogni azione contro razzisti e antisemiti è giusta di per sé, questa cosa dell'88spunta come un fungo a fine giugno lascia un po' perplessi, perché ...Oggi lo fanno tutti, persino i, ma chi l'ha inventata questa faccenda della post verità Te lo ricordi quella storiadiceviavresti sconfitto il cancro in tre anni Quanta gente c'ha ...

Crosetti: «Che tristezza un calciomercato nel quale il sogno è ... IlNapolista

E' giallo sulle dimissioni di Ugo D'Atri: “Disposizioni da un Principe Reale che non condivido e non accetto”. Ma l'Ente è della Repubblica ...A margine del convegno tenuto da Italexit ad Avellino la scorsa settimana, il coordinatore cittadino Gianluca Amatucci, interviene con una nota: "Pnrr, tanti dubbi e poca concretezza per le comunità l ...