Crivizza e Zenith vincono la XX edizione di Vele d’Epoca a Napoli

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si è conclusa nel salone del Circolo Savoia la XXdi “Le– Trofeo Ventrella”. Novità di quest’anno, la presenza dei leggendari motoscafi Riva, per il primo raduno “I Riva nel golfo di Partenope”, che si è svolto parallelamente alle regate veliche nelle acque dell’isola di Capri. XXdi, tre giorni di spettacolo Tre giorni di grande spettacolo in mare, con condizioni meteo ottimali e vento stabile attorno ai dieci nodi. Oltre alle regate, sono state previste prove di navigazione libera-Capri, la circumnavigazione dell’isola con sfilata anni Sessanta “Dolce Vita”, prove di abilità marinaresca e parata di eleganza. Fuori dall’acqua, party e serate per armatori ed ...

Vele d'Epoca del Savoia, Crivizza e Zenith belle tra le belle ilmattino.it

Tre giorni di regate e sfilate in mare, oltre venti storiche imbarcazioni coinvolte, tutte di grande storia e interamente in legno, a vela o a motore. Si è conclusa nel salone del Circolo Savoia la ve ...Tre giorni di regate e sfilate in mare, oltre venti storiche imbarcazioni coinvolte, tutte di grande storia e interamente in legno, a vela o a motore. Si è conclusa nel salone del ...