Cristiano Ronaldo | le accuse dei vicini | “Lavori in villa da oltre 3 anni | sembra un ospedale”

(Di lunedì 3 luglio 2023)non smette di far parlare di se, in ogni ambito della propria vita. Questa volta ad essere messa sotto accusa è la sua abitazione in Portogallo, idi casa infatti lamentano gli infinitidi ristrutturazione che laaccoglie ormai da: “Hanno costruito questa casa per tre. È così grande cheun. La mia strada è stata chiusa per mesi a causa di questa costruzione e il mio giardino è pieno di polvere. E tutto questo solo perché il faraonepossa costruire la sua piramide”, queste le dichiarazioni al Daily Mail. Il giocatore si ritirerà presumibilmente nelladopo la fine della carriera e per questo sta facendo ancora dei ...

117 milioniPassiamo, ora, al periodo dell euro da questo punto di vista il giocatore più caro della storia della Juventus è stato, senza alcun dubbio,...Ora sarà un nuovo compagno di squadra diMentre il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic andrà a giocare proprio in Arabai Saudita, nello stesso club dove milita. Loading... "È un talento eccezionale e ha la mentalità,...

Cristiano Ronaldo, vicini stufi per lavori alla sua villa: “Sembra un ospedale” ItaSportPress

Croatia midfielder Marcelo Brozovic is leaving Inter to join Al-Nassr, the big-spending Saudi club said on Monday. The Serie A side have sold Brozovic for around 18 million euros, but it will not be e ...La Juventus è la società più titolata in Italia; andiamo a vedere quali sono i dieci acquisti più cari nella storia bianconera.