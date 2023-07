Crisi climatica e giornalisti che non sanno l’inglese

Leggi su butac

(Di lunedì 3 luglio 2023) Su La Verità il 22 giugno 2023 è stato pubblicato un articolo dal titolo: Il clima è una scusa per impoverirci L’articolo dopo un primo paragrafo introduttivo riporta: …Ieri cadeva la data che Greta Thunberg, “sulla base di studi scientifici dei massimi esperti”, aveva indicato anni fa per la fine del mondo… E all’articolo viene affiancato il post che avete visto in apertura, il quale riporta appunto un tweet di Greta Thunberg del 2018, tweet che dice: A top climate scientist is warning that climate change will wipe out all of humanity unlkess we stop using fossil fuels over the next five years Chiunque abbia fatto inglese anche solo alla scuola media è in grado di tradurre quel testo nella maniera corretta: Un esperto scienziato del clima ha avvisato che i cambiamenti climatici spazzeranno via l’umanità a meno che non smettiamo di usare carburanti fossili nei prossimi cinque anni. I ...