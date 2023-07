Crimea | russi in coda per andare in vacanza al mare

Dopo lo stop ai voli per ragioni di sicurezza, dalla Russia è possibile raggiungere lasolo in auto o in treno. Leggi anche Ucraina, corsa deiall'acquisto di case a Mariupol Corsa dei ...Lunghe code di vacanzierisi sono formate verso le spiagge della, penisola sul Mar Nero annessa nel 2014 da Mosca. Il pericolo dei bombardamenti con i droni e la possibilità che ladiventi un obiettivo ...Nuovi attacchi; dopo alcuni giorni di relativa calma, hanno risuonato gli allarmi antiaerei in diverse ...hanno denunciato di aver sventato un complotto per assassinare il governatore della,...

Crimea, code di vacanzieri russi al confine. E c'è chi compra casa a Mariupol: «Vogliamo vivere al mare» Corriere della Sera

Come se niente fosse, i russi si sono messi in coda per raggiungere le località turistiche della Crimea. Un ingorgo di 13 chilometri si è formato sul lato russo del Ponte di Kerch che connette la peni ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: 'Guerra non finirà finché Crimea occupata'. LIVE ...