Crema per decorazioni | la ricetta che resiste al caldo e alla gravità! Buonissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 luglio 2023) I Ferrero Rocher piacciono a tutti quindi perché non realizzare unagolosissima e a prova di gravità? Ebbene sì: qui di seguito troverai ladi dellaFerrero Rocher usata in moltissime pasticcerie. Posizionandola su un piatto sarà evidente come riuscirà are al calore eforza di gravità. Non importa quante volte capovolgerai il piatto: larimarrà integra e non cadrà mai!Ferrero Rocher per. Ingredienti: 6 Ferrero Rocher 250 gr di burro ½ cucchiaino di estratto di vaniglia 200 gr di zucchero 50 ml di latte½ cucchiaino di salefrutta aromatizzato al limone 1 bustina di zucchero vanigliato 70 ml d’acqua 3 albumi d’uovo Preparazione In una ciotola ...