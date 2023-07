Cos' ha capito Buffon | il suo dramma dopo la proposta choc dall' Arabia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Gianluigista per ritirarsi? A 45 anni compiuti lo scorso gennaio e con 28 stagioni alle spalle sarebbe il momento di dire basta sembra più vicino che mai, soprattuttoche ha deciso di rifiutare i 30 milioni all'anno offertiSaudita. Salvo clamorosi ripensamenti,non sarà tra tutti quei giocatori che stanno cedendo ai petrodollari: sarebbe un cambiamento troppo grande alla sua età. Non è escluso chepossa comunque giocare almeno un'altra stagione, sempre con il Parma, che lo ha lanciato nel lontano 1995 e che vorrebbe riportare in Serie A prima di dire addio al calcio giocato. La scelta di non accettare l'offerta incedente dei sauditi potrebbe avvicinarlo ulteriormente al ritiro. Nel caso sarebbe difficile immaginare che ...

Alla fine anche se dite di conoscermi non avetemolto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno! @blogtivvu_com suono originale - Blog Tivvù Scopro adesso'è successo ...Insomma abbiamoche la felicità dipende molto dal cibo qui, perch poi si diventa tutti più ...'è che ti spinge ad andare avanti quando la tua vita gira completamente intorno al lavoro e ...Lo si èvedendoli in azione all'Ippodromo La Maura che sono sempre in bilico tra trionfo e ...'altro riferire Ah sì, che di fronte alla luna enorme Flea ha citato l'amato David Niven ("the ...

Buffon, proposta indecente dall'Arabia. Il suo dramma: "Cos'ha capito" Liberoquotidiano.it

Il 5 luglio, alle 12.00, anche Messina sarà coinvolta nell'esercitazione di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico nazionale: cosa fare.Ieri abbiamo pubblicato le affermazioni del Sottosegretario Frassinetti che ha avanzato al Ministro la proposta di rimettere i voti alla Primaria.