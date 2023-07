Cosa sono gli IT-alert e quando arriveranno sui nostri cellulari

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 3 luglio 2023) Probabilmente anche voi in questi giorni avrete intercettato la notizia di particolari “” arrivati sui telefonidi migliaia di italiani. Visto che in diversi avete scritto a QuiFinanza per chiedere spiegazioni e capire meglio disi tratta, vediamo di fare chiarezza. Questi “misteriosi” messaggini ricevuti sugli smartphone in verità non hanno nulla di misterioso.parte del cosiddetto IT-, il nuovo sistema di allarme pubblico della Protezione civile per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefonipresenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Per determinati eventi emergenziali, il Servizio Nazionale della protezione civile con IT-...