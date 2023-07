Cosa è successo in F1 | perché è cambiato l’ordine d’arrivo e chi è stato penalizzato

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) In questa epoca la Formula Uno ha raggiunto vette di appeal e seguito che non si erano forse mai viste nella sua ultra-settantennale storia. Ogni fine settimana, dopotutto, va a riscrivere i record in fatto di presenze. Come dimenticare il quasi mezzo milione di spettatori sulle tribune del Gran Premio d’Australia, oppure i 400.000 e passa di Austin, solo per citare due tappe del calendario. Come detto, cifre che spiegano perfettamente come la massima categoria del motorsport sia al suo apice assoluto. Il lavoro del suo CEO, Stefano Domenicali, a quanto pare, è andato nella direzione giusta, creando anche un seguito tra i giovani che ha del clamoroso e ha reso la F1 un evento globale, dagli Stati Uniti (che ora hanno ben tre Gran Premi) fino all’Europa. La Formula Uno, tuttavia, in questo momento ha due grandi nemici. Uno, in pista, e stiamo parlando solo a livello di spettacolo, sia ...