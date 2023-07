Corsa a Singo | irrompe anche l’Inter Il Torino fissa il prezzo ? TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023)è in uscita dal. L’esterno ivoriano piace in Serie A a Inter, Milan e Roma. Corteggiatoriin Premier League. Cairoil? Wilfriedinteressaal. Il club nerazzurro ha chiesto informazioni sul giocatore ivoriano in scadenza nel 2024. Illo ha messo sul mercato dopo l’arrivo di Raoul Bellanova, ultima stagione proprio al, e quello quasi imminente di Doig dal Verona. Sul giocatoreMilan e Roma, nonché il Tottenham in Premier League. Illo valuta 15 milioni trattabili, il che significa che già a 12 potrebbe trovarsi la quadra definitiva. Fonte: Tuttosport ? Camillo Forte Inter-News - Ultime ...