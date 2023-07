“Corruzione e concussione all’ospedale di Messina” | ai domiciliari l’ex capogruppo della Lega all’Ars ora in Forza Italia e un medico

(Di lunedì 3 luglio 2023) “Do il mio personale benvenuto e quello del nostro partito ad Antonio Catalfamo che ha deciso di lasciare La-Prima l’per aderire a“. Così lo scorso gennaio Gianfranco Micciché accoglieva tra le file di, Antonio Catalfamo, ex deputato regionale per la, di cui era stato perfino. Oggi Catalfamo è finito agli arrestisu richiestaprocura dicon l’accusa di. Un’indagineGuardia di finanzacittà sullo Stretto ha ricostruito una serie di gare d’appalto per la gestione del Papardo, l’ospedalezona Nord del ...

