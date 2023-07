Corbo | “ADL mi ha sorpreso | dov’è la comunicazione? Sembra che il tecnico del Napoli non sia Garcia”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il giornalista Antoniosi è soffermato sul rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli e sul nuovo allenatore del, Rudi. In un’intervista a Radio Goal, Antonio, giornalista di La Repubblica, ha espresso alcune osservazioni sulle ‘delicate’ questioni in casa, a partire dall’uscita di Cristiano Giuntoli che si è accasato alla Juventus. “Non mi sorprende la decisione di Cristiano Giuntoli di lasciare il. Dopo otto intensi anni in questa città, è normale che possa sperimentare un calo di motivazione. Tuttavia, c’è una cosa che mi ha colpito: considero Aurelio De Laurentiis un grande imprenditore e un genio del mercato, ma questa volta la suanon è stata perfetta.” “Il tira e molla con Cristiano Giuntoli è ...