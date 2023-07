Coppa del Mondo femminile 2023 | L’Italia inserisce in squadra la 16enne centrocampista Giulia Dragoni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 luglio 2023)lotta per il possesso palla con la marocchina Fatima Tagnaout durante l’amichevole del 1° luglio.si è unita al Barcellona a gennaioha nominato la sedicennetra i 23 convocati per ladel. Ladel Barcellonaha esordito sabato nell’amichevole pareggiata 0-0 in casa contro il Marocco, prima di essere nominata domenica nella rosa definitiva. Laitaliana aveva già visto delle sorprese con l’esclusione del capitano Sara Gama dalla selezione preliminare. L’allenatrice Milena Bertolini ha dichiarato di aver lasciato fuori la 34enne per fattori “tecnico-tattici e ...