Continuano le polemiche su Sgarbi | i censori del “politicamente corretto” non trovano pace

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug – Non si placano le steriliesplose in seguito alla partecipazione di Vittorio, sottosegretario alla Cultura, durante la serata inaugurale di Maxxi Estate, il programma estivo del Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. L’intervento del famoso critico d’arte ha suscitato la solita isterica indignazione della maggior parte della sinistra istituzionale, la quale lo ha accusato di essere sconfinato nella volgarità e nel turpiloquio, tra “espressioni sessiste” ed “elogi del membro maschile”.resiste dopo la bufera La bufera mediatica non si è fatta attendere, seguita anche dalla lettera firmata da alcuni dipendenti nella quale venivano sottolineate le fantomatiche offese proferite da, il quale fa sapere di voler cedere nemmeno un metro: “Se mi venissero chieste le ...

A ogni azione corrisponde una reazione, uguale o contraria. Non è solo il terzo principio della Dinamica, ma una legge universale che in termini più popolari potrebbe tradursi con un semplicissimo "...... che le forze di sinistra (e centrosinistra)a quanto pare ad osteggiare. Tutto è nato ... Ma lesono a quanto pare arrivate già a Roma, visto che la Fondazione Giorgio Almirante ha ...... veterinari e dirigenti sanitari sono tutt'altro che, come invece sostiene in una nota il ... sanitari e veterinari e che possa fornire nuova speranza alle migliaia di colleghi che...

Caso Sgarbi, continuano le polemiche. Anche Fiorello contro il ... TGLA7

Arriva anche la risposta di Amadeus e della regista e scrittrice, Cristina Comencini, che ha rifutato di presentare il suo libro al museo ...Cosa è successo al termine del GP d’Austria della Formula 1 2023: cosa sono i track limits, quando sono sanzionati con una penalità, perché ...