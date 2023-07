Consorzio Cacciatore Italiano promuove il Premio Food&Sport

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilil “Food&Sport” 2023. Vanessa Ferrari, Annalisa Minetti e Michele Bruno riceveranno la targa durante una cerimonia condotta da Pierluigi Pardo per l’impegno come "ambassador dell’Italia nel mondo" e per la promozione dei valori sportivi legati alle bu