Confederazione lombarda | dati e considerazioni

(Di lunedì 3 luglio 2023)dell’appuntamento annuale dellaConsiglio regionale CNA, Lombardia regione leader in Europa nella crescita 2019-2023: PIL +5%, investimenti +25%, export +28%, ma le imprese artigiane calano del 3,6% Bozzini, Presidente CNA Lombardia: “Le micro e piccole imprese lombarde non si sono mai fermate, ma occorre diffondere ulteriormente tra di loro la cultura della sostenibilità e potenziare le logiche di filiera” La Lombardia si conferma regione leader in Europa nella crescita 2019-2023 sotto diversi aspetti: in primis per il PIL che con il +5% stacca le varie concorrenti come Fiandre (unica a tenere il confronto con un +4%), Baviera, Catalogna, Renania e altre. Ma anche sul fronte degli investimenti e dell’export la regione si conferma in prima linea con una crescita a doppia ...