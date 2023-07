Concorso educazione motoria | firmato il Dpcm | autorizzate 1740 assunzioni

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dal prossimo anno scolastico 2023/2024, l’verrà introdotta anche dalla quarta primaria, mentre per quest’anno in corso l’insegnamento è limitato alle classi quinte. Ilè atteso entro il 2023. Nei giorni scorsi è statoilche autorizza il, la procedura di reclutamento prevista dalla Legge di Bilancio 2022, per 1.740 posti di docente di. Dopo l’autorizzazione ad assumere, l’arrivo del bando si fa sempre più vicino.Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà il nuovoper il reclutamento ...