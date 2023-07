Concorsi pubblici 2023 | nuove regole | bandi su InPA | stop alla Gazzetta e requisiti Cosa cambia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nuova veste ai. Il decreto approdato inlo scorso 29 giugno detta ledel cambio di rotta sull’intero iter delle selezioni pubbliche. Prima grande novità è l’obbligo di pubblicazione deidi concorso sul Portalee non più inufficiale, come da prassi fino ad oggi. Ma questo è solo l’inizio,no anche inecessari per accedere e le tempistiche per le domande di iscrizione. Le procedure insomma dovrebbero essere più snelle e rapide. Il regolamento in questione è il Decreto del presidente della repubblica numero 82 del 16 giugno. La ...

... che si aggiudicavano gli appalti relativi a servizi di pulizia e sanificazione della struttura ospedaliera, ovvero avvantaggiandoli nella partecipazione a, ovvero ancora nella ...... che si aggiudicavano gli appalti relativi a servizi di pulizia e sanificazione della struttura ospedaliera, ovvero avvantaggiandoli nella partecipazione a, e ancora nella ...Il Decreto legge PA, approvato in via definitiva al Senato, che prevede una riserva di posti pari al 15%, neie per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli ...

Concorsi pubblici: tutti i bandi in scadenza a luglio 2023 Sky Tg24

(LaPresse) Un politico messinese e un dirigente pubblico sono finiti ai domiciliari al termine di un'indagine per tentata concussione e corruzione ...Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...