Con un solo cucchiaio risolvete il problema delle t-shirt ingiallite

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nel corso dell’estate si indossano per la maggior partevolte le t-, che siano colorate o bianche, sono il capo di abbigliamento più utilizzato dalla maggior partepersone. Ma a lunga andare come ben sapete, quelle bianche tendono ad ingiallirsi per svariati motivi. Oggi vi riveliamo la soluzione a questo. E’ davvero semplicissimo. Ci sono diversi rimedi da mettere in pratica per risolvere l’ingiallimentot-, vediamo quali. Aceto bianco: viene spesso usato sia nelle pulizie domestiche che in lavatrice. Ottimo sotto ogni punto di vista. Ma se volete sbiancare le magliette dovete metterle a bagno una notte intera in una bacinella di acqua con l’aggiunta di un bicchiere di aceto bianco. Al mattino risciacquate il tutto e procedete al normale ...