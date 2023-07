Con il sedere che ho L' avvocato di Pechino Express sospesa | foto esplicite | Guarda

(Di lunedì 3 luglio 2023) Alessandra Demichelis ancora nella bufera. L', già volto di, è finita sotto procedimento disciplinare dell'Ordine di Torino. Il motivo? La pagina Insagram De Legalshow. Qui la Demichelis si mostra in abiti succinti o senza veli e racconta la sua vita lussuosa. Eppure il consiglio di disciplina dell'Ordine degli avvocati contesta proprio la "generosa esposizione delle forme" e la accusa di essere "responsabile di accaparramento di clientela" con "tecniche non lecite per farsi conoscere e per ricavare notorietà". Ma alla diretta interessata il provvedimento disciplinare non va giù. La Demichelis ha deciso di fare ricorso. "Se non avessi una quarta di reggiseno e non avessi ilche ho andrebbe tutto bene? - ha tuonato intervistata dal Corriere della Sera - A una che ha una prima, le ...

