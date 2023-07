Con il salario minimo ci guadagnerebbero tutti | anche lo Stato

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ildeve essere introdotto al più presto e a guadagnarci sarebbelo. Ne è convinto Pasquale Tridico, economista dell’Università Roma Tre ed ex presidente dell’Inps, che in un’intervista a La Stampa parla di una “riforma necessaria”, che porterebbe l’occupazione ad aumentare e, inoltre, “loavrebbe solo da guadagnare: tra maggior gettito e minori sussidi parliamo di 1,5 miliardi l’anno”. Tridico sottolineache le pensioni, con l’introduzione del, “possono aumentare per molti lavoratori del 10%”. In sostanza, una scelta del genere porterebbe solo vantaggi, da ogni punto di vista. E oggi introdurre ilè urgente dopo quanto emerso, dal punto di vista della ...

L'economista David Card ha vinto il premio Nobel proprio grazie ai suoi studi condotti nel 1994Alan B. Kruger sull'impatto delminimo nell'industria dei fast food in New Jersey e ......Dem Debora Serracchiani annuncia una 'battaglia parlamentarele altre opposizioni'. E il segretario di Più Europa Riccardo Magi rafforza il concetto: 'non tollereremo in alcun modo che il...'Nominimo per legge ma ci confrontiamotutti' Il premier parla anche delminimo spiegando di non essere convinta che ci si possa 'arrivare per legge: l'approccio del governo va ...

L'ex presidente Inps, Pasquale Tridico, spiega perché l'introduzione del salario minimo sarebbe un vantaggio per tutti, anche per lo Stato.Un confronto con i 22 Stati che lo hanno già adottato. Si va dai 2,40 euro in Bulgaria ai 14 euro orari in Lussemburgo ...