Come partizionare un disco su PC | creare o unire partizioni

(Di lunedì 3 luglio 2023) I dischi fissi, hard disk o SSD, le unità USB, le schede SD e qualsiasi cosa abbia uno spazio di archiviazione necessita di essere partizionato per poter funzionare correttamente. Mentrenon partizionato non può essere utilizzato a meno che non contenga una partizione, unpuò comunque contenere più. Il partizionamento di unnon è una cosa che si fa tutti i giorni e, normalmente, su un normale PC non si avrà bisogno di fare nulla, tuttavia è importante sapere cosa significa gestiree cosa dobbiamo fare, estendere ole, in modo da non avere sorprese durante l'installazione di un sistema operativo, nel cambio dio nella creazione di una nuova unità. LEGGI ANCHE -> ...