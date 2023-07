“Come fai a fare il bidet con le unghie così lunghe?” | l’epica risposta di Bianca Balti agli hater

(Di lunedì 3 luglio 2023), proprio in questi giorni, è stata sommersa da numerose critiche relative allazza delle sue, appena ricostruite e di colore beige perlato. Dopo la pubblicazione di un selfie in cui si intravedeva l’ultima manicure effettuata dalla modella, infatti, diversi utenti social si sono accaniti contro di lei. L’influencer, nel corso della settimana, aveva condiviso diverse fotografie scattate in compagnia dei suoi genitori durante l’ultima vacanza in Italia e, tra queste, è comparsa anche l’immagine dellericostruite: “terribili…fai a farti il, ad accarezzare tua figlia?”, hanno dichiarato alcunitra i commenti del post condiviso qualche giorno fa: “fai ad ...

E l'ho vinto con un club che apprezza le piccole cose cheper loro. Vincere lo scudetto è importante per me. Anche qualunque cosa verrà dopo sarà importante per me,la Champions League, la ...E ancora: "Sevenire in vacanza il povero ti lascia povero". Ecco. Quel senso di disagio ... che resta lì,una ruga mal portata. Dopo una prima stagione in cui le tre (ex) mitiche eroine degli ...E l'ho vinto con un club che apprezza le piccole cose cheper loro. Vincere lo scudetto è importante per me. Anche qualunque cosa verrà dopo sarà importante per me,la Champions League, la ...

“Come fai a fare il bidet con quelle unghie così lunghe”. La risposta di Bianca Balti è epica Il Fatto Quotidiano

Domina ancora la Red Bull in un fine settimana in cui anche Perez ritrova fiducia, buoni segnali da parte di Ferrari e McLaren; deludono Aston Martin e Mercedes, ma chi fa più discutere è la direzione ...Devono averglielo chiesto davvero in tantissime: «Andrea Delogu, ma come fai ad indossare quell'abito senza andare fuori di seno». L'abito in questione è quello ...