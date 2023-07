“Come a Casal Palocco” Contromano con il suv Tesla | ragazzi travolgono un’auto | morta una donna

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo quello diin cui ha perso la vita Manuel Proietti, cinque anni, un altro incidentele è avvenuto sulle strade di Roma. Un suv,, unaguidata da un ventenne, ha travoltosulla Laurentina.la, 67anni, che era alla guida dell’utilitaria. A bordo del grosso c’erano in tutto cinque giovani, di questi quattro sono rimasti feriti. I giovani rimasti feriti nell’incidente stradale, duee due ragazze, sono stati trasportati all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Nessuno dei feriti è in gravi condizioni, uno dei quattro ha riportato la frattura di un braccio. Sul caso indaga la polizia locale di Roma Capitale, intervenuta sul luogo dell’incidente, che ha sequestrato i telefoni ...

A pochi chilometri di distanza in linea d'area, nella zona diPalocco, lo scorso 14 giugno ... Tesla contromano, eccofunziona l'Autopilot 02 Luglio 2023per la tragedia diPalocco, anche lei ha pagato con la vita una leggerezza, la mancanza di coscienza da parte di un giovane che ora dovrà rispondere di quanto accaduto. Questo perché la ...... "Voleva soldi e ho preso coltello" Omicidio Michelle Causo, il padre: "Ammazzataun cane". Il ... Al termine dell'interrogatorio il giovane è stato trasferito nel carcere minorile didel ...

Incidente a Casal Palocco, Gip: "Il Suv andava a 124 km/h, amici chiedevano di rallentare" Sky Tg24

«Simonetta Cardone è morta a un chilometro da casa perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato e per l’incoscienza di un ragazzo. Ho un figlio della ...La tragedia lungo la consolare Laurentina: la Tesla secondo i testimoni andava a forte velocità. Il ragazzo, in auto con quattro amici, indagato per omicidio ...