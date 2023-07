Colpisce un uomo alla testa a Napoli | arrestato per tentato omicidio

(Di lunedì 3 luglio 2023)violentemente unper futili motivi in piazza Museo Nazionale.un 33enne perunper futili motivi. Il fatto è avvenuto aieri notte in piazza Museo, dove sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Dante. La segnalazione diramata dcentrale operativa parlava di una aggressione da parte di un cittadino. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato unriverso a terra privo di sensi, mentre era soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Graziedescrizioni fornite ...

...di un- sottolinea Mannoia - . Questa è una guerra, ma in qualche modo ci stiamo abituando, come alle morti in mare. Leggiamo un trafiletto sul giornale, diciamo 'poverina' ma non ci..."Ogni volta che mi picchia " aveva confessato alla fine il bambino " mialla pancia e io ... "La uccise lanciandola per una ripicca" giuseppe legato 29 Giugno 2023 L', 26 anni, di origine ...Secondo quanto riportato, l'avrebbe sbandato andando a sbattere contro una prima auto parcheggiata a bordo strada lungo la corsia opposta al suo senso di marcia (lato monte) e poi una seconda ...

Incidente a Floridia: statua della Madonna addosso a un uomo Quotidiano di Sicilia

NAPOLI – Lo ha colpito ripetutamente alla testa, poi è scappato. Rintracciato, è finito in manette. È accaduto la scorsa notte. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Dante, ...Detenuto aggredisce il compagno di cella: ancora un episodio di violenza all’interno del carcere di Salerno. Secondo le prime informazioni, l’uomo aveva già ucciso un ristretto nel carcere di ...