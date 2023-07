Colonnine - Antonio Carraro diventa il socio di maggioranza di On Charge

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 3 luglio 2023)Spa ha deciso di aumentare il suo impegno nei confronti di On, società titolare di una rete per la ricarica di auto elettriche che oggi conta 236 punti e oltre 1.500 prese. Infatti, l'azienda padovana, nota per la produzione di trattori multifunzionali per l'agricoltura specializzata, è uno dei principali investitori dell'operatore romano sin dal 2021 e ora ne èto anche ilditramite l'acquisizione di un consistente pacchetto di azioni dalla G&G Holding e la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato. Nuovi investimenti. In particolare, laapporterà nuovi capitali per 15 milioni di euro, che saranno destinati a sostenere le strategie di crescita di On. I fondi saranno ...