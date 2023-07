Coldplay | Chris Martin | “Sentii ‘Napule è’ e pensai | dobbiamo esibirci a Napoli” 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, frontman dei, ha spiegato la scelta della città di Napoli per due date del loro tour “Music of the Spheres“. Due serate sold out allo stadio Diego Armando Maradona, durante le quali il cantante britannico non ha esitato a svetolare prima la bandiera degli azzurri e poi ad intonareè’ di Pino Daniele, mandando letteralmente in delirio i 97 mila fan (complessivi). “Suonare a Napoli è stato un sogno per molto tempo – ha spiegato – per i libri di Elena Ferrante e per i film di Paolo Sorrentino, ma anche per quelle sensazioni uniche, per Maradona.. dicevamo sempre:andare lì, e poi per qualche motivo non l’abbiamo mai fatto”, ha spiegato in una intervista su Radio 105. “Poi qualche anno fa stavo guardando un film, ed è iniziata la ...