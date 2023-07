Cocciaretto-Osorio oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

(Di lunedì 3 luglio 2023) Elisabettasfiderà Camilanel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. L’azzurra va a caccia della seconda vittoria in carriera su erba e lo farà da sfavorita.è infatti reduce da un buon torneo a Eastbourne, dove ha vinto tre match tra qualificazioni e main draw, e può vantare più esperienza su questa superficie. Elisabetta ha invece raggiunto il secondo turno a Londra lo scorso anno, battendo la connazionale Trevisan, mentre quest’anno nell’unico torneo disputato su erba si è arresa a Katerina Siniakova, futura campionessa a Bad Homburg. Nonostante la vittoria nell’unico precedente, l’azzurra scenderà in campo sfavorita. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe ...

PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo lunedì 3 luglio come quarto match sul Campo 7 dalle 12:00 italiane (al termine di Kecmanovic - Schwartzman). La ...Camila Giorgi avrà Varvara Gracheva, mentre per Elisabettaci sarà Camila. Infine Sara Errani affronterà Madison Brengle e Lucia Bronzetti dopo la finale di Bad Homburg proverà ad ...Elisabetta, n.41 WTA, è stata sorteggiata al primo turno contro la colombiana Camila, n.81 del ranking, battuta nei quarti del WTA 125 sul cemento di Tampico lo scorso anno. La ...

Cocciaretto-Osorio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming ... SPORTFACE.IT

84 con cui ha perso due volte su due. Infine, attorno alle 19.15, scenderanno in campo quasi in contemporanea, Elisabetta Cocciaretto (n. 43), sul campo n. 7, per sfidare la colombiana Camila Osorio ...Inizia oggi il torneo di Wimbledon 2023. Esordio sul centrale per il campione in carica Djokovic, giocano pure Sinner e Musetti ...