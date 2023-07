Per approfondire questi temiEmilia - Romagna conRavenna e la collaborazione delle diverseterritoriali e di Sixtema Spa, organizzano una iniziativa seminariale per associati e non ...Nell'assemblea tenutasi mercoledì scorso nella sede diMontello a Roma e in modalità online, gli iscritti dell'Associazione Nazionale Autori ... Wgi, Doc.it,e Agici chiedendo di costituire nell'...Sanzio, 46),Abbagnano, 2), Coldiretti (Rossini, 6), Confartigianato (Chiostergi, 10), Uil (Testaferrata, 9), Confcommercio (viale Leopardi, 129) e Acli (Capanna, 68). Il ...

CNA. Al via la riforma dello sport: e ora cosa cambia Ravennawebtv.it

This site uses profiling cookies, as described in this banner and cookie policy. By selecting 'I accept' you consent to the use of profiling cookies. Through the 'Settings' button you can manage your ...Fratelli Franchini, la cessione della maggioranza ad Hera suscita le preoccupazioni di Cna Rimini Fratelli Franchini, la nota azienda riminese che opera nel settore del risparmio energetico, è stata a ...