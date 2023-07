Clima | altro che monumenti imbrattati L' attivismo passa per lo sport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le proteste per ilstanno raggiungendo livelli sempre più alti. Gli attivisti vogliono fare di tutto per farsi notare e l'ultima trovata ha decisamente colpito nel segno. Tre ambientalisti, infatti, hanno invaso la pista durante la gara dei 400 metri ostacoli della Diamond League a Stoccolma. Gli attivisti si sono sistemati lungo il rettilineo finale, tendendo uno striscione perpendicolarmente alle corsie. Nessuno degli atleti si è infortunato, anche se due di loro – l’italiano Alessandro Sibilio e l’estone Rasmus Magi – hanno dovuto attraversare lo striscione, rallentando. La gara è stata vinta dal norvegese Karsten Warholm, che non è stato disturbato dalla protesta ed era in testa anche nel tratto precedente. Segui su affaritaliani.it

Clima, altro che vernici sui muri: l'attivismo che funziona passa per lo sport Affaritaliani.it

