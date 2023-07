Clima | altro che monumenti imbrattati L' attivismo ora passa per lo sport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le proteste per ilstanno raggiungendo livelli sempre più alti. Gli attivisti vogliono fare di tutto per farsi notare e l'ultima trovata ha decisamente colpito nel segno. Tre ambientalisti, infatti, hanno invaso la pista durante la gara dei 400 metri ostacoli della Diamond League a Stoccolma. Gli attivisti si sono sistemati lungo il rettilineo finale, tendendo uno striscione perpendicolarmente alle corsie. Nessuno degli atleti si è infortunato, anche se due di loro – l’italiano Alessandro Sibilio e l’estone Rasmus Magi – hanno dovuto attraversare lo striscione, rallentando. La gara è stata vinta dal norvegese Karsten Warholm, che non è stato disturbato dalla protesta ed era in testa anche nel tratto precedente. Segui su affaritaliani.it

Diamond League, la protesta estrema degli attivisti del. Beffato l'italiano Sibilio

Clima, altro che vernici sui muri: l'attivismo che funziona passa per lo sport Affaritaliani.it

Milano, 3 lug. (askanews) - "La crisi, l'emergenza climatica, è con noi nei numerosi interventi del Presidente Mattarella a fronte di chi dice che tutto questo è un'invenzione, mentre la scienza ci di ...