Classifica film al botteghino 26 giugno – 2 luglio

(Di lunedì 3 luglio 2023) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 26al 2. 1 INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO Regia di James Mangold Con Mark Killeen, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Olivier Richters Genere Avventura Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 142 min 2 ELEMENTAL Regia di Peter Sohn Con Shila Ommi, Innocent Ekakitie, Matthew Yang King, Leah Lewis Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 93 min 3 THE FLASH Regia di Andy Muschietti Con Antje Traue, Temuera Morrison, Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 144 min 4 SPIDER-MAN – ACROSS THE SPIDER-VERSE Regia di Joaquim Dos Santos Con Daniel Kaluuya, Issa Rae, Rachel Dratch, Karan Soni Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 136 ...

...4 milioni di euro e la migliore media per cinema (4mila euro), diventando il nono miglior debutto del 2023 (in questaa parte c'è un solo un italiano al settimo posto, Me contro te il...Elemental tiene duro, mitigando le perdite: terzo posto ina incasso complessivo a $ 186 milioni. IlPixar non riuscirà tuttavia a recuperare le spede per il budget. Fidanzata in ...Indy ce l'ha fatta ancora. L'ultimo capitolo dell'amatissima saga di Indiana Jones, appena sfornato in casa Disney/Lucasfilm, è primo nelladeipiù visti nel fine settimana negli Stati Uniti. Rivestiti - per l'ultima volta - i panni dell'archeologo avventuriero, Harrison Ford ha fatto staccare 60 milioni di dollari di ...