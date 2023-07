Classici | Italia-Francia ’98

(Di lunedì 3 luglio 2023) È un caldo pomeriggio del 3 luglio 1998 e il Mondiale in corso è appena entrato nel vivo, alle partite che ricorderemo. È stato un Mondiale entusiasmante: stadi moderni, tante magliette iconiche, grande risposta del pubblico arrivato da tutto il mondo, e tantissimi gol. Si gioca un calcio aperto, offensivo, che riflette l’ottimismo che si respira in Europa in quel periodo. Ora arrivano le partite più importanti e i minuti pesano. Tre giorni prima si è giocata Argentina-Inghilterra, la prima partita epica di una competizione che ai gironi aveva lasciato poche sorprese. Ma ora tutte le 5 maggiori candidate alla vittoria (Brasile, Olanda, Argentina,) sono ai quarti di finale ealle 16.30 è quella che apre le danze. Lo Stade de France è stato inaugurato sei mesi prima: è lo stadio più ...

