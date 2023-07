Cisgiordania | 4 palestinesi uccisi in attacco di Israele a Jenin

Il mese scorso, l' Esercito israeliano ha ucciso almeno seidurante un raid a Jenin, prima volta dopo anni in cui non erano stati utilizzati elicotteri d'attacco inPortavoce Abu Mazen: a Jenin crimine di guerra 'Ciò che il governo di occupazione israeliano sta facendo a Jenin è un nuovo crimine di guerra contro il nostro popolo indifeso'. Lo ha detto, citato ...Almeno 4sono stati uccisi durante un attacco dell'esercito israeliano, via terra e via aria, contro Jenin e il suo campo profughi del nord della. Lo ha fatto sapere l'agenzia Wafa che ...

Cisgiordania, raid esercito israeliano: uccisi sette palestinesi - Il ... Il Sole 24 ORE

Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi e un altro è rimasto gravemente ferito, dopo una serie di attacchi aerei lanciati dall'Esercito israeliano su obiettivi situati a Jenin, in Cisgiordania. L ...Le notizie del giorno: due settimane di scioperi in Corea del Sud. Alla FAO rieletto il direttore generale cinese Qu Dongyu. In Myanmar il numero di sfollati è salito a 1,8 milioni. A ...