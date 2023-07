Cinema in Villa | la settima arte si affaccia su Firenze

(Di lunedì 3 luglio 2023)Bardini ospita sulla Terrazza Belvedere una rassegna di film italiani e internazionali. Ci sarà un omaggio a Nanni Moretti. Ingressi gratis ogni giovedì per le famiglie.

Bardini ospita sulla Terrazza Belvedere una rassegna di film italiani e internazionali. Ci sarà un omaggio a Nanni Moretti. Ingressi gratis ogni giovedì per le famiglie.

A quarant'anni dal secondo Giro vinto, l'ex iridato è ospite della serata "Cinema e Sport" (martedì 4, villa Calcaterra). Sullo schermo il film "Il campione" di Leonardo D'Agostini ...