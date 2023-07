Cina la più grande produttrice di energia pulita

Leggi su newsagent

(Di lunedì 3 luglio 2023) Lasi è messa a fare sul serio nella lotta al cambiamento climatico iniziando una massiccia produzione deisolare. Secondo il nuovo report “A Race to the Top”, pubblicato da Global Energy Monitor (GEM), Pechino sta consolidando la sua posizione di leader mondiale nella produzione di energie da fonti rinnovabili e a questo ritmo sarà in grado di superare gli ambiziosi obiettivi che si è posta. La, infatti, dovrebbe raddoppiare la sua capacità e produrre 1.200 gigawatt diattraverso l’eolica e solare entro il 2025, con cinque anni di anticipo rispetto agli impegni presi con la comunità internazionale. Secondo il Global Energy Monitor, ONG con sede a San Francisco, nel primo trimestre del 2023 la quantità disolare prodotta dalla ...