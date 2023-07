Leggi Anche Spreco alimentare, ogni anno 145 kg dinel cestino Oggetto del dibattito è anche la stessa proposta di Bruxelles di intervenire sull'etichettatura degli alimenti, un ambito nel quale ...L'uomo si era presentato chiedendo soldi e. I frati gli hanno alcuni panini ma l'uomo voleva ... Imperia - Albenga Pietra Ligure - Rapallo Sammargheritese - Busalla () Serra Riccò - ...... venerdì 30 giugno, l'apertura della tre giorni èa sabato e rimangono confermate le ... il food truck di Mocho, king del junk food e di tutto quello che èmade in USA. Inoltre il pubblico ...

Cibo, rinviata l'etichetta anti-spreco Ue "Spesso buono oltre" TGCOM

Uno dei nodi da sciogliere riguarda la diversità linguistica, per cui la frase risulta efficace in alcuni Paesi ma poco incisiva in altri ...BRUXELLES - Era attesa tra le misure contro gli sprechi alimentari che la Commissione europea presenterà mercoledì 5 luglio. Ma, a quanto apprende l'ANSA, l'atto delegato dell'Ue che voleva allungare ...