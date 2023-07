(Di lunedì 3 luglio 2023)era Fabio Fazio, Lucia Annunziata e via dicendo. La Rai cambia schema e lo fa per volontà del nuovo Ad Roberto Sergio che oggi ha presentato al Consiglio di Amministrazione di Viale Mazzini itelevisivi dei canali generalisti e specializzati per l’autunno-inverno 2023. Non ci dovrebbero essere novità rispetto a quanto emerso in queste ore. Dopo gli addii di altisonanti nomi, volti nuovi entreranno da settembre nelle case degli italiani. L’unico dubbio – che verrà sciolto da qui al 7 luglio, data di presentazione ufficiale dei– riguarda Bianca. “La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto – ha detto Sergio a margine del Cda – rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca ...

... non è giusto mancherai a tutti noi, veglia sulla tua mamma e sul tuo papà sui tuoi fratelli', le parole della zia di Giuseppina e 'Bonkia (come mi chiamavi tu) del mio cuore, ti ricorderò x ...siamo Micheal e William, 34 e 38 anni, viviamo da 10 anni a Milano. Questo video è per denunciare una cosa che a oggi non dovrebbe mai accadere: non ci affittano casa perché siamo gay'. È quanto ...piccola creatura indifesa, da dove ti trovi ora proteggi il tuo fratellino umano di 7 mesi,anima pura ed innocente proprio come te che seppur con un braccino rotto si sta dimostrando un grande ...

Ciao ciao vecchia Rai, approvati i palinsesti: mistero Berlinguer Nicola Porro

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Una pioggia di milioni, quasi infinita, sul calcio. Benzema, Koulibaly, Neves, Mendy, Kanté, la lista dei grandi campioni che lasciano l’Europa si allunga ogni giorno perché il principe ereditario Moh ...