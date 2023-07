Cial | torna il progetto ‘Nei Parchi Marini Calabria… ogni lattina vale’

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 3 luglio 2023) (Adnkronos) – Con la bella stagione, anche quest’anno,, iniziativa nata grazie alla collaborazione, ormai collaudata, tra EnteRegionali della Calabria (Epmr),-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e Coca-Cola. Sono 19 i Comuni calabresi coinvolti con un obiettivo: recuperare e avviare al riciclo il maggior numero possibile di lattine per bevande consumate fuori casa. Il tutto si inserisce nell’ambito delinternazionale Every Can Counts (noto in Italia comeVale) attivo da anni con l’obiettivo di divulgare ad ampio raggio i valori di una vita sempre più ...