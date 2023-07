(Di lunedì 3 luglio 2023)"vorremo sapere cosa ne pensa ildella Cultura" e non cosa ne pensa il sottosegretario Sgarbi "che non ha nemmeno la delega sul paesaggio". Così il presidente di ...

Ciafani (Legambiente): sull'eolico silenzio del ministro Sangiuliano ... Il Sole 24 ORE

Milano, 3 lug. (askanews) - Sull'eolico "vorremo sapere cosa ne pensa il ministro della Cultura Sangiuliano" e non cosa ne pensa il ...Legambiente sostiene l'agrivoltaico, una tecnologia che permette di produrre energia da fonti rinnovabili in agricoltura, senza consumo di suolo e con benefici per la mitigazione dei cambiamenti clima ...