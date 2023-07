Chloë Grace Moretz | chi è l’attrice con un debole per Louis Vuitton

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dove abbiamo già vistoè di ritorno nel mondo dello spettacolo, anche se non in carne ed ossa, poiché presta la sua voce a Nimona, film d’animazione su Netflix. Ma non molto tempo fa ha debuttato su Prime Video come protagonista di Inverso – The Peripheral. Scopriamo tutto sul. Classe 1997,è di ritorno sulle scene anche se in versione animata.americana presta la sua voce alla protagonista di Nimona distribuito in streaming su Netflix, ma la sua popolarità risale a molti anni fa. Ha iniziato a recitare da giovanissima, avvicinandosi soprattutto al genere horror recitando in Amityville Horror, Zombies – La vendetta degli innocenti e The Eyes. Ma ha saputo anche ...